İsrail Elçisi çok mutlu oldu

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunmasını “duygusal bir an” olarak tanımladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Lillian, Twitter hesabından Erdoğan’a güven mektubunu sunmasını “duygusal bir an” olarak tanımladı. Lillian, iki ülke arasındaki ilişkilerde ileride daha bir çok olumlu gelişmenin yaşanmasını beklediğini ekledi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Büyükelçi Lillian’ın Beştepe’de İsrail milli marşıyla karşılandığı töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Herzog, paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi: “Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunarken Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı’nda yeniden HaTikvah’ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi’nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım.”

Haber Merkezi