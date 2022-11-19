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19 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İsrail ile yakınlaşma tam gaz

19 Kasım 2022, Cumartesi 02:00
İSRAİL, FİLİSTİN’DE ZULÜMLERİNİ DEVAM ETTİRİRKEN, ERDOĞAN’DAN NETANYAHU’YA “KARŞILIKLI ÇIKAR İLİŞKİLERİMİZİ ARTTIRALIM” MESAJI VERİLDİ.

ERDOĞAN: GÜÇLÜ İRADE GÖSTERİYORUZ - NETANYAHU: İŞBİRLİĞİNDE MUTABIKIZ

İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı. Telefon görüşmesinde ilişkilerin karşılıklı çıkarlar temelinde geliştirilmeye devam ettirilmesi mesajı verildi.

İsrail’de yapılan son seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen eski başbakan Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak İstanbul İstiklal Caddesinde Pazar günü düzenlenen terör saldırısından dolayı başsağlığı diledi. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada iki liderin Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatmak için çalışma ve iş birliği yapma konusunda mutabık olduğu kaydedildi.Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Netanyahu’nun Erdoğan’ı telefonla arayarak İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dilediği kaydedildi. Netanyahu’nun görüşmede ayrıca Türkiye’nin Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarının önemli olduğunu ifade ettiği belirtildi. Telefon görüşmesinde Erdoğan’ın da Netanyahu’ya taziye mesajı için teşekkür ettiği ve iki gün önce “Batı Şeria’da yaşanan olayın” kendilerini üzdüğünü belirttiği kaydedildi. İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bıçaklı bir Filistinli, Salı günü bir Yahudi yerleşimi yakınında iki kişiyi öldürmüş, çaldığı otomobille kaçarken de üçüncü bir İsraillinin ölümüne yol açmıştı. Saldırıda üç kişi yaralanırken saldırgan İsrail askerlerince açılan ateşte öldürülmüştü.

Erdoğan’dan ‘karşılıklı çıkarlar’ vurgusu

DW Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığından telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti” denildi. Türkiye’nin Hamas’a verdiği destek nedeniyle yaşanan gerilimin tırmanması ve 2010’da Mavi Marmara gemisine İsrail’in gerçekleştirdiği, 9 Türk’ün yaşamını yitirdiği askeri operasyon, Netanyahu’nun başbakanlığı dönemine denk gelmişti. Netanyahu’nun 12 yıllık başbakanlık döneminin geçen yıl sona ermesiyle ilişkilerde normalleşme eğilimleri baş göstermiş, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Mart ayında Türkiye’ye resmi ziyareti sonrasında dönemin Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Haziran ayında Ankara’da temaslarda bulunmuştu. Lapid’in başbakanlık görevini üstlenmesi sonrasında Erdoğan ile Eylül ayında New York’ta yaptığı görüşme, 14 yıllık aranın ardından iki ülke liderlerinin ilk buluşması olmuştu.

Haber Merkezi

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İsrail'le yakınlaşmaya devam
‘Türkiye en büyük ticaret ortaklarımızdan’
Filistin'le savaş, Ankara ile ticaret

 

 

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