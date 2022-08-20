İsrail’le görüşmeler tamgaz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, çarşamba günü iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi atayacağının açıklanmasının ardından dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

'Erdoğan ve Herzog diplomatik ilişkilerin ''en üst seviyeye'' çıkarılmasını görüştü'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. “Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını” belirten Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

Herzog da görüşmeden sonra Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmede diplomatik ilişkilerin tam temsiliyete dönmesini, büyükelçi ve başkonsolosların tekrar atanması kararını ve İsrail’den Türkiye’ye uçuşların tekrar başlamasını konuştuklarını belirtti.

Herzog, “Gelişmelerden memnuniyet duyduk ve ilerlemenin devam etmesi için umutlarımızı dile getirdik” dedi.