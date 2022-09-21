İSRAİL ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİ ATADI. BAŞBAKAN LAPİD: HAVACILIK ANLAŞMASINI ONAYLADIK.

İlk adım İsrail’den geldi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın Türkiye Büyükelçisi olarak atanmasına karar verildiğini açıkladı. Açıklamada, atamanın “hükümetin onayına bağlı olduğu” da vurgulandı.

Karşılıklı atama

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. Bu arada İsrail Başbakanı Lapid “Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladık” dedi.

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İsrail’le ilişkiler tamgaz

İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi. Öte yandan Amerika’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Halen Ankara’da görev yapan Irit Lillian, İsrail’in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı. Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.



Irit Lillian

Yahudi lobisiyle görüştü

BM Zirvesi için Amerika’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Erdoğan, Türkevi’nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Amerikan Yahudi Kuruluşları Başkanları Konferansı Başkan Yardımcısı Malcolm Hoenlein, New York Yahudi Toplum İlişkileri Konseyi Başkanı Gideon Taylor, Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier, Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen, İnkarla Mücadele Ligi Onursal Direktörü Abraham Foxman, Amerikan Yahudi Kuruluşları İcra Kurulu Başkanları Başkanı Konferansı William Daroff, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanları İshak İbrahimzadeh ile Erol Kohen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda çatı kuruluş temsilcisi yer aldı.