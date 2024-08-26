‘İsrail’le ticaret Yunanistan üzerinden devam ediyor’

Türkiye, Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail ile ticareti bir süre önce kesmiş ve İsrail ile ticaret yasaklanmıştı. Ancak bazı Türk firmalarının Yunanistan ve Romanya üzerinden İsrail’e mal gönderdiği yönünde iddialar mevcut. Ayrıca, Türkiye’nin İsrail ile ticaretinin yasaklanmasının ardından Filistin’e yapılan ticaretin 12 kat birden artması dikkat çekti.

Sözcü’den Emin Özgönül’e konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Ya yolda rota değiştiriliyor ya da Yunanistan ve Romanya üzerinden sevkiyat devam ediyor. Bu konuda bize gelen bilgiler ve ciddi kuşkular var. Hükümet, İsrail ile olan ticaretin tamamen yasaklandığını açıkladı ancak farklı rotalar üzerinden İsrail’e mal sevkiyatının devam ettiği kuşkusu artık sadece bir şüphe olmaktan çıkıyor” dedi. Haber Merkezi

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