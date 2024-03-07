İsrail’le ticarete suç duyurusu

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Gazze’de İsrail’in saldırılarında çoğu çocuk 31 bin sivilin öldürülmesine karşın Türkiye’nin Netanyahu yönetimi ile olan ticari ilişkilerinin sürdürülmesi üzerine harekete geçti.

Dernek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İsrail ile ticaret yapan şirketlerin yöneticilerinin yargılanmaları talebiyle suç duyurusunda bulundu. Karar’ın haberine göre, MAZLUMDER tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de yaşanan insani krizin ağırlığı altında, Türkiye’nin İsrail ile ticari ilişkilerinin devam ettirilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Özellikle, Gazze’de yaşananlara dikkat çekilerek, Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracatın artış göstermesi eleştirildi.

Resmi verilere göre, Türkiye’nin İsrail’e ihracatı, savaşın başlamasıyla birlikte düşüşe geçmiş; ancak son aylarda tekrar yükselişe geçerek neredeyse savaş öncesi seviyelere ulaştı. MAZLUMDER’in İstanbul Adalet Sarayı önünde düzenlediği basın toplantısında, devam eden ticaretin Türkiye için bir utanç kaynağı olduğu ve derhal sonlandırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ticareti sürdüren firmaların tespit edilerek cezalandırılması gerektiği belirtildi.