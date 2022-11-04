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4 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

İsrail'le yakınlaşmaya devam

04 Kasım 2022, Cuma 02:00
FİLİSTİN’E YÖNELİK ACIMASIZ POLİTİKALARIYLA BİLİNEN NETANYAHU SEÇİMİ KAZANDIKTAN SONRA ERDOĞAN’DAN İSRAİL’E SICAK MESAJLAR. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(İsrail’deki) Seçim sonuçları ne olursa olsun İsrail’le ilişkilerimizi karşılıklı hassasiyetlerimize saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde sürdürülebilir bir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullanırken, propaganda aracı olarak kullandığı “one minute” sözünü unuttu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(İsrail’deki) Seçim sonuçları ne olursa olsun İsrail’le ilişkilerimizi karşılıklı hassasiyetlerimize saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde sürdürülebilir bir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Erdoğan, İsrail ile ilişkilere yönelik “Karşılıklı temaslarla süreci devam ettirerek ilişkileri tüm alanlarda ilerletme ümidimizi koruyoruz.” değerlendirmesinde de bulundu.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen A Haber, ATV, A Para ve A News’in “Gündem Özel” ortak canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. İsrail ile ilişkilerin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile nispeten normalleşmeye başladığı ve son seçimde Binyamin Netanyahu’nun kazandığı hatırlatılarak, yeni dönemi nasıl öngördüğü sorulan Erdoğan, şunları söyledi: 

“Şu an itibarıyla tabii Herzog sabırlı yaklaşım içerisinde. Daha tabii seçim sonuçları net değil ama seçim sonuçları ne olursa olsun İsrail’le ilişkilerimizi karşılıklı hassasiyetlerimize saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde sürdürülebilir bir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz. Normalleşme sürecinde İsrailli yetkililerle görüşmelerimiz oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’u mart ayında biliyorsunuz Külliye’de ağırladık. Sonrasında telefonla sık sık görüşmelerimiz oldu. 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını kararlaştırarak büyükelçi atama kararını karşılıklı olarak açıkladık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiğim New York’ta İsrail Başbakanı Lapid’i kabul ettim, bizim Türkevi’nde. Son olarak da geçen hafta İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ülkemizi ziyaret etti ve kendisini kabul ettim. Karşılıklı temaslarla süreci devam ettirerek ilişkileri tüm alanlarda ilerletme ümidimizi koruyoruz. Değerlere saygı gösterildiği sürece kazan kazan diplomasisiyle inanıyorum ki sadece Türkiye ve İsrail değil, tüm bölge kazançlı çıkacaktır.” 

Bu arada, Türkiye İsrail ilişkileri, 1 Kasım seçimlerinden birinci olarak çıkan ve yeni hükümeti kurmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Binyamin Netanyahu döneminde kopma noktasına gelmişti.

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