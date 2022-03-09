İsrail öldürmeye devam ederken Herzog Ankara’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog arasında son dönemde gelişen diyalog ve Herzog’un 9-10 Mart’ta Türkiye’ye yapacağı ziyaret, Türkiye ve İsrail ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı.
Öte yandan İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te olan Mescid-i Aksa’nın Kattanin kapısı girişinde polislere bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli can verdi. İsrail güçlerinin Filistin’de gerçekleştirdiği kıyımlar sürerken, Herzog’un Türkiye ziyareti eleştiriliyor.
Haber Merkezi