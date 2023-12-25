İsrail uçaklarının yakıtı Türkiye’den gidiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24’ten Murat Sabuncu’ya konuştu. Davutoğlu, iktidarın İsrail’in Filistin’e saldırılarına kayıtsız kaldığını dile getirdi.

Davutoğlu şunları söyledi: “Bu kayıtsızlığı başka bir iktidar göstermiş olsaydı yeri göğü inletecekleri hususlarda sessiz kalmayı tercih ettiler. Yani 2,5 ay oldu hala Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişki devam ediyor ve bu ilişkilerin önemli kısmı da yakıt, demir çelik ve gıda gibi stratejik lojistik malzeme. İsrail uçaklarının yakıtı ve yerleşimcilerin yaptığı binaların malzemesi Türkiye’den gidiyor. Gıda, askeri kıyafetler şimdi bütün bunlar Türkiye’den gidiyor. Bu göz göre göre devam ediyor ve İsrail’e yönelik tek bir müeyyide uygulanmıyor. Sadece hamaset yapılıyor. Şimdi buna da muhafazakâr kesimin aydınları, kanaat önderleri sessiz kalıyor.”