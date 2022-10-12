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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İşsiz sayısı 7,3 milyonu geçiyor

12 Ekim 2022, Çarşamba 18:00
TÜİK’e göre azalan işsiz sayısı İŞKUR’a göre artıyor. İki kurum arasındaki çelişkiyi raporlaştıran DİSK-AR ise, işsiz sayısının 7,3 milyonun üzerinde olduğuna dikkat çekti.

TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

 

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK), Ağustos 2022 iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK’e göre temmuzda yüzde 10 olan işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 9,6’ya geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü istatistiklerine göre işsizlik, 2018 Ocak ayından bu yana ilk defa tek hanelere indi. İşsizlik rakamlarının 51 ay sonra tek haneli rakamlara gerilemesi dikkat çekse de TÜİK’e göre azalan işsiz sayısı İŞKUR’a göre artıyor. Nitekim TÜİK, ağustos ayında işsiz sayısını 3 milyon 312 bin olarak açıklarken, yine başka bir kamu kurumu olan İŞKUR bu sayının 3 milyon 343 bin olduğunu ifade ediyor. İki kurum arasındaki çelişkiyi raporlaştıran DİSK-AR ise, geniş tanımlı işsizlik oranını yüzde 19,8 olarak açıkladı. Yani bu orana göre işsiz sayısı 7,3 milyonun üzerine çıkıyor.  

TÜİK’e göre işsiz sayılmıyorlar

Uzmanlara göre kurumlar arasındaki veri farklılıkların altında TÜİK’in ülke gerçeğine denk düşmeyen dar kapsamlı işsizlik tanımı yatıyor. Gazete Duvar’da yer alan habere göre TÜİK, son bir ayda iş arayan ve 15 gün içinde bir işte istihdam edilebilecek durumda olan kişileri işsiz olarak sınıflandırırken, ücretsiz izinde olanlar, evde kalanlar, uzun süre iş aramaktan usananlar ise TÜİK’e göre işsiz sayılmıyor. 4 yıl önce üniversiteden mezun olan ancak bu süreçte sabit bir iş bulamayan Pelin Kömürcü, ara sıra yevmiye usulü günlük işlerde çalışıyor. “2 gün çalışıyorsam 10 gün çalışmıyorum” diyen ve aylık kazancı çoğu zaman 2 bin TL’nin altında kalan Kömürcü, TÜİK’in işsizlik tanımı kapsamında da ‘işsiz’ olarak değerlendirilmiyor. 

Doğalgaz faturasını bile ödeyemiyorum 

TÜİK’in yaptığı iş gücü anketlerinde ‘işi var’ olarak tanımlandığını ifade eden ve bu duruma tepki gösteren Kömürcü, “Benim bir işim yok ancak TÜİK ısrarla “senin işin var” diyor. Çünkü anket yapılırken eğer referans haftasında bir işte çalıştıysan seni işsiz olarak kabul etmiyor. İş buldukça çalışmak iş sahibi olmak demek mi? O zaman ben neden kendi hayatımı kimseye muhtaç olmadan idame ettiremiyorum. Benim kazancım ailem ile yaşadığım evin doğalgaz faturasını ödemeye bile yetmiyor çoğu zaman” dedi. Tarih öğretmeni olan ancak 11 yıldır atanamayan Nermin Ünsal da uzun süre ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra uğradığı hak gaspları nedeniyle işi bırakan genç işsizlerden biri. “Şimdi evde oturup KPSS’ye çalışıyorum, iş aramayı da bıraktım. Bu süreçte evlendim, çocuklarım oldu. Benim için zor oluyor” diyen Ünsal,  “Ben de bakıldığında işsiz sayılmıyorum. Çünkü artık iş aramayı bıraktım. Ama evde oturmak benim tercihim değil, sistemin bana dayattığıdır” diyor.

Haber Merkezi

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