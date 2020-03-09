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9 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İstanbul 15 yılda depreme hazır olur

09 Mart 2020, Pazartesi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: “Yoğun çalışılırsa İstanbul 15 yıl içerisinde depreme hazır hale gelebilir.”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Deprem Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Rasathane olarak Türkiye’nin depremselliğini eş zamanlı 250 sismik istasyon ile izlediklerini anlatan Özener, bunun yanında kullanmakta oldukları GPS, kripmetre, gerinim ölçer, deniz seviyesi gözlemleri, acil müdahale istasyonları gibi farklı teknoloji ve tekniklerle toplam istasyon sayılarının Türkiye genelinde yaklaşık 500’e ulaştığını belirtti.

Bu sayının yarısından fazlasının Marmara Bölgesi’nde olduğuna işaret eden Özener, şunları söyledi:

“Halen kullanılan ekipmanlar, dünya üzerindeki en gelişmiş teknolojilere sahip olup, veri iletişimi olarak yoğunlukla uydu GPRS gibi güncel iletişim teknikleri kullanılmaktadır. Bunun dışında Marmara Denizi içerisinde 2013 yılında başlamış olan MarDİM projesi kapsamında Japonya ile birlikte çok disiplinli jeofizik-jeodezik araştırmalar gerçekleştirilmekte olup çalışmalar halen devam etmektedir. Bu kapsamda, halihazırda Marmara Denizi tabanında derinlikleri 1200 metreyi bulan 10 adet deniz dibi deprem ölçme cihazı ve 5 adet deniz dibi açılma ölçer cihazı çalışmaktadır. Bu cihazlarla 7/24 Marmara Denizi’ndeki depremselliği izleyebiliyoruz.”

‘EĞİTİM YOĞUNLAŞTIRILMALI’

Özener, “Halk olarak da yine 1999 öncesine göre daha bilinçli olunduğuna inanıyorum. Vatandaş artık bir daire satın alırken depreme dayanıklılığını sorgulamaktadır. Bununla birlikte, deprem eğitimi ve deprem sırası ve sonrasında yapılacaklar konusunda küçük çocuklardan başlayarak eğitimlerin yoğunlaştırılması gerekmektedir” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul’un altyapı ve yapı stoku anlamında depreme hazırlıklı hale gelmesi için neler yapılması gerektiğine değinen Özener, “Bu konuda önemli boyutta maddi kaynak temin edilip yoğun ve bilinçli bir çalışma yapılırsa yaklaşık 15 yıl  içerisinde İstanbul depreme hazır hale gelebilir. Bu konuda karar vericiler tarafından yapılmış olan açıklamaları baz aldığımızda da benzer bir hedef görülmektedir” ifadelerini kullandı.

AA

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