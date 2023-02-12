İstanbul'a getirilen 2 bin 193 yaralı taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 3 bin 405 yaralıdan 2 bin 193'ü taburcu edildi, 1212 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getiriliyor. Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor. İstanbul'a bu kapsamda getirilen 3 bin 405 yaralıdan 2 bin 193'ü taburcu edildi, 1212 depremzedenin tedavisi ise sürüyor. AA

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