İstanbul Başkonsolosluğu önündeki gösterilerde 1 kişi vefat etti 63 kişi yaralandı

İstanbul Valiliğinden, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptan bir kişinin kalp krizi geçirerek vefat ettiği, çıkan olaylarda 43'ü polis 63 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlardan bir grubun konsolosluk binasına girmek için harekete geçtiği, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunduğu belirtildi. Emniyet kuvvetlerinin de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellediği aktarılan açıklamada, polis bariyerini aşarak emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı terör saldırılarını andıran bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz." AA

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