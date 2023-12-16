İstanbul’da 10 hastaneden yedisi özel

Özel hastane oranı Türkiye genelinde yüzde 36,76. İstanbul’da ise yüzde 70,09. Yani 10 hastaneden yedisi özel. Şehirde ayrıca toplam 4 bin 162 muayenehane bulunuyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ‘Bir İnsan Hakkı Olarak Sağlığa Erişim: İstanbul’da Sağlık Altyapısının Sektörel Bazda İncelenmesi Raporu’ başlıklı bir rapor hazırladı. Resmi istatistiklerin incelenmesiyle hazırlanan raporda sağlık hizmetlerinde Türkiye ve İstanbul karşılaştırması yapıldı. Kamunun ve özel sektörün rolünü incelendi. Rapora göre İstanbul’da sağlık hizmetleri büyük oranda özel sektör tarafından sunuluyor. Son 10 yılda Türkiye’deki hastane yatağı sayısı yaklaşık yüzde 35 arttı. En fazla artış yüzde 44,97 ile özel sektörde. Raporda, “İstanbul’da hastane yatağı sayıları Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde önemli oranda artsa da açılan şehir hastanelerinin büyük kampüsler halinde şehrin belli noktalarında konumlanmaları bu hastanelere ulaşımda yaşanan güçlüklerin var olduğu gerçeğini değiştirmiyor” dendi. Haber Merkezi

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