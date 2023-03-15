İstanbul’da 300 bin konut acil yıkılmalı

Altın Türk Real Estate Yatırım Başkanı İsmail Altın, İstanbul’da 5 milyon 900 bin konutun bulunduğunu, bunlardan 1,5 milyon konutun riskli bir durumda olduğunu ayrıca 300 bin konutun ise acilen yıkılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Türkiye’nin en önemli inşaat ve gayrımenkul firmaları, bugün İstanbul 15’inci kez düzenlenecek “Gayrımenkul Fuarı ve Zirvesi”nde buluşacak.

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