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7 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İstanbul’da artık toprak yok

07 Eylül 2023, Perşembe 17:54
Doç. Giritlioğlu “Tamamen kapalı kapılar ardından rant odaklı planlar hayata geçiriliyor ki bunun içinde doğa hiç yok.”

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Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul’un da bir afet gerçeği olduğunu ve bununla mücadele etmenin yolunun da planlamadan geçtiğini dile getirdi.

Giritlioğlu şunları söyledi:

“İstanbul’un 2009 tarihli bir üst ölçekli planı var ama o tarihten itibaren birçok mega proje bu plana aykırı bir şekilde hayata geçirildi. Kamu elinde neler vardı? Üçüncü köprü projesi, üçüncü havalimanı projesi, Kanal İstanbul Projesi. Ayrıca bunların üzerine başka gelişmeler de oldu. 15 Temmuz bahane edilerek askeri alanlar boşaltıldı ki bunlar İstanbul’un yüzde 10’u gibi bir alanı kapsıyordu. Orman alanları hızla yapılaşmaya açıldı ve bu mega projeler, mega ulaşım projeleri el ele vererek doğayı giderek daha fazla tahrip etmeye başladı.” Bu projelerle ormanların kaybolduğunu, özellikle Kuzey ormanlarının büyük ölçüde kaybedildiğinin altını çizen Giritlioğlu, bugün İstanbul’da yaşanan sel felaketinin bundan bağımsız olmadığını belirtti.

Giritlioğlu “Tamamen kapalı kapılar ardından rant odaklı planlar hayata geçiriliyor ki bunun içinde doğa hiç yok. Hatırlayın üçüncü havalimanı yapıldığında, “işte kusura bakmasınlar kuşlar da artık buradan uçmaması gerektiğini öğrenecek” dediler. Yüz binlerce yıllık kuş göç yolu için bunu diyen anlayış bizim politikamızı belirliyor” dedi.

Haber Merkezi

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