Kaptan Pilot Bahadır Acuner, Yeşilköy Havaalanı’nın hastane yapılması bahanesiyle devre dışı bırakılmasıyla ilgili olarak “İstanbul’da başka yer mi yoktu?” diye sordu.

Haber: Nurseza Okur - İstanbul

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Kaptan Pilot Bahadır Acuner Yeşilköy Havaalanı’na sahra hastanesi yapılmasıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Youtube’deki kanalında yayınladığı 10.10.2020 tarihli videosunda Acuner, “Bugün Türkiye’deki havacılık tarihi için çok kötü bir gün” diyerek şunları anlattı: “

İstanbul’da, Atatürk Havalimanı’nda bir sahra hastanesi yapılacağı anlatıldı. Biz de Atatürk Havalimanı’nda şu an atıl durumda bulunan gerek otopark, gerek terminal binalarının bunun için çok uygun olacağını düşünmüştük. Biz hâlihazırda inşa halinde olan, belki de şalterin kaldırılmasıyla çok çabuk bir şekilde aktif hale gelecek bu binaların kullanılması gerektiğini düşünüyorduk havacılar olarak. Fakat dünden itibaren görmüş olduğumuz manzara kelimelerle ifade edilemeyecek kadar hazin. Havaalanları korunaklı yerlerdir. Hava alanları ve çevresi belli manialarla çevrilir. Etrafında inşaat kolay kolay yapılmaz, yüksek bina olmaz. Bırakın içini, dışına bile kolay kolay inşaat yapılamayacak bir ortamda maalesef 3-5 sağ ve 3-5 sol pistlerinin olduğu bölgede iş makineleri görüntülendi. Ne yazık ki o iki büyük piste “x” işaretleri konularak pistler kapatılmış, iptal edilmiş ve bunların yaklaşma bölgesine inşaat yapılmasına karar verilmişti. İnanır mısınız bir yıl önce açılan İstanbul Havaalanından sonra sürekli tartışmalara açılan bu havaalanının bir gecede sorgusuz sualsiz ve bu kadar önemi göz önünde bulunmaksızın kaldırılması, İstanbul’da sanki başka hiç sahra hastanesi yapılacak arazi yokmuş gibi davranılması çok acayip.”

Kaptan Pilot Bahadır Acuner, “İstanbul’da sanki başka hiç sahra hastanesi yapılacak arazi yokmuş gibi davranılması çok acayip” dedi.

Üçü birden hizmet verebilirdi

Yeşilköy Havaalanı’nın talebi karşılamada yetersiz kaldığını söyleyen Acuner, “Ama aynı zamanda İstanbul, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanının değişik rollerde, değişik coğrafyalardan gelen müşterilere hizmet edebilecek şekilde 13-15 milyonluk İstanbul gibi bir metropole hizmet vermesi gerektiğini düşünenlerdenim. Dünyanın dört bir tarafına uçuyorum. Bazıları gibi sadece ülkenin bir kısmında kalmış, sadece bürokrasiyle uğraşan biri değilim. İstanbul’un benzeri şehirler var. New York var, Chicago, Seul var. Seul’de yeni bir havaalanı yapıldıktan sonra eskisi kapatılmadı. Oranın kendine göre bir hizmet anlayışı var. Tokyo’da 2 tane ünlü havalimanı var, geniş ve büyük. İstanbul Havalimanıyla, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın beraber çalışabileceği bir Washington DC örneği var. Onun dışında Toronto’da şehrin merkezine yakın bir havaalanının nasıl kullanıldığını, Londra gibi bir metropolde bırakın 3 havaalanını 5-6-7-8 değişik havaalanının o şehre nasıl hizmet ettiğini görmek mümkün. Ancak ne yazık ki dünya vizyonuna sahipsiz insanlar Atatürk Havalimanı’nın ipini çektiler dün. Bundan sonra oradan uçuşlar ne kadar olur bilmiyorum. Orada özel jeti olanlar ne kadar hizmet verecekler bilmiyorum” dedi.

Vizyonsuzluk örneği

Yeşilköy Havalimanı’nın uçuş eğitimlerine çok uygun olduğunu belirten Acuner, “Şehrin merkezine bu kadar yakın bir havaalanı uçuş eğitimi açısından elverişli bir şekilde kullanılabilir. Burayı aynı Toronto Ireland havaalanında olduğu gibi düşük kapasiteli uçaklarla hizmet vermeye devam ettirebilirsiniz. Bu konuda benim bir çalışmam vardı. Bununla ilgili bir video hazırlayacaktım, ama bundan sonra yapmanın da bir anlamı yok. Biz o kadar havacılık gelişsin diye uğraşıyoruz, dünyanın başka yerlerini örnek göstererek bu işlerin nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz, ama maalesef birileri geliyor “Burası kapanacak, ben buraya inşaat yapacağım” diyor. Kimin söylediği önemli değil. Bunu söyleyen Atatürk Havalimanı gibi Türkiye havacılığının son derece önemli bir parçası olan, tarih yüklü bir yeri bu şekilde heba etmek ister A partisinden ister B partisinden olsun, hangi okuldan mezun olduğunun da bir önemi yok, askermiş, sivilmiş önemi yok. Bunu kim söylerse, yıkılmasını desteklerse havacılıktan anlamıyor demektir. Havacılığın bu ülke için önemini anlamıyor demektir. Havacılıkla yetişen nesillerin ileride ülkenin savunmasında, gelişmesinde, lojistik, nakliye sistemlerinin, taşıma sistemlerinin entegre olmasında rol alabilecek insanları yetiştirebilecek bir ortam olduğunu görme vizyonundan uzak demektir” dedi.

Havacılık gelişecekmiş ne önemi var ki?

Kaptan Acuner, havacılığın gelişmesi için hiçbir şey yapılmadığını belirterek, “Biz o kadar video çekiyoruz. Dünyayı gösteriyoruz. Ne önemi var ki? Bir gecede dozerler geliyor. Sahra hastanesi yapılmaya karar veriliyor. Bazı insanlar oradan nemalanıyor, ihale alıyor. Havacılık gelişecekmiş ne önemi var ki? Oradaki Havacılık Müzesi acınacak durumda. Türkiye’nin havacılık geçmişi var. Herkes bir yerden taşın altına elini atsa bu havaalanında neler yapılmaz. İstanbul’un göbeğinde uçuş okulu kurulur, havacılık üniversitesi kurulur. Buraya gelen öğrenciler gözleriyle eğitim alır. Olacak mı? Hayır. Florya gibi, Yeşilköy gibi inşaata müsait bir yerden bahsediyorsunuz. İşte inşaatla buraya kadar kalkınıyorsunuz, ama ondan sonra havacılığınızı geliştirmek istediğinizde uçuş eğitimi verecek yer olmadığı zaman da artık Türkiye’nin 70’lerindeki gibi ithal ikameci sistemlerle uçuş eğitimi vermeye çalışıyorsunuz. Bugün 10 Nisan 2020. Bugünü tarihe gözyaşlarıyla kazıyacağız. Atatürk Havalimanı’nın bittiği, bitirildiği gündür bugün. Osmanlı zamanında Yeşilköy’de kurulmuş bir havaalanından bahsediyoruz. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.