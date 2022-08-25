İstanbul’da bir imar yağması daha

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) devre dışı bırakıp İstanbul’da koruma altındaki bölgeyi imara açtı.

‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde koruma altındaki alanda yer alan arazi, İBB devre dışı bırakılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla imara açıldı. İBB, planın iptal edilmesini istedi.“İstanbul’a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” açıklaması hafızalardaki yerini koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metropol şehirde tartışmalı bir karara daha imza attı.

Sözcü’nün haberine göre, İstanbul’un en değerli noktalarından olduğu belirtilen ve özel yasayla koruma altında olan “Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi” sınırları içindeki 11 bin 424 metrekarelik arazi, Erdoğan ve bakanların imzasıyla imara açıldı.

İş insanı Zeynel Abidin Erdem’e ait Beşiktaş Bebek’teki arazinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tamamen devre dışı bırakılarak imara açıldığı belirtildi. 1983 tarihli imar planlarında “yeşil alan, çocuk bahçesi, park” olarak belirlenen ve “korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir inşaat yapılamaz” şeklinde plan notu bulunan arazinin imara açılmasına, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığını yaptığı Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, 19 Temmuz 2022’de onay verdi. İBB’nin devre dışı bırakıldığı planlar 20 Temmuz’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Karara imza atan bakanlar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu var.

Haber Merkezi