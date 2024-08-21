İstanbul’da çocuk çetesi çocuk öldürdü

İstanbul Sarıyer’de Ayazağa Mezarlığı ile helikopter pistinin arasındaki boş alanda 20’den fazla çocuk vardı. Hepsi buraya motosikletlerle gelmişti. 15 genç, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Koçhan’ın üzerine saldırdı. Yumruk ve tekmelerle öldüresiye dövdüler.

Hastaneye kaldırılan Emir’in kalbi durmuştu, acil müdahale ile çalıştırılan kalbi sadece bir gün dayanabildi. 16 yaşındaki çocuk, diğer çocukların korkunç şiddetinin kurbanı oldu. Zanlı çocuklar ise bütün suçlamaları reddedip şans eseri olay yerinde bulunduklarına dair ifadeler verdi. Kimi ortaokuldan terk kimi ehliyetsiz kurye kiminin ise bir yılda 7 suç kaydı var. Türkiye şiddet sarmalında boğulurken çocuk çeteleri ortaya çıkıyor.

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