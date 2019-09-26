'İstanbul'da eğitim yarın devam edecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki deprem sonrası İstanbul Valisi Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun da katıldığı basın toplantısında, "Herhangi bir can kaybı ve ciddi hasar yok" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar almış durumdayız. Tamamıyla ilgili hasar tespit olarak çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalar yapıyor. Silivri'yle ilgili konuşmak istiyorum. Silivri Devlet Hastanesinde orada yapılan çalışmalar konusunda uzmanlarımızın raporladığı kullanılabilir, sağlık hizmetleri orada devam ediyor olacak” dedi. Oktay açıklamasında yarın okulların tatil edilmediğini belirtti.

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