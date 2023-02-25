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25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İstanbul’da iç göç başladı

25 Şubat 2023, Cumartesi 18:55
Maraş depremlerinin ardından İstanbulluları deprem tedirginliği sardı. Riskli olarak açıklanan ilçelerden sağlam zeminli bölgelere iç göç başladı.

Maraş ve Hatay merkezli depremlerden sonra uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekerken, İstanbul’daki binaların sağlamlığı da gündem oldu. Depremin yıkım yaşandığı illerden İstanbul’a da yerleşim başladı. İstanbul’daki emlakçılar yeni dairelerdeki kira artışlarına dikkat çekerken, İstanbuluların da deprem riski daha az olan ilçelere taşınmaya başladığını anlattı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “İstanbul’a şu an dışarıdan kimse gelmiyor ama kendi içinde de bir deprem riski olduğu için vatandaşlar, daha sağlam zemin ve daha yeni bina, daha güvenli bir alana gitme ihtiyacı duyuyorlar. İnsanlar, kaldıkları akrabalarının yanından ayrılacak. Kalıp kalmayacağına karar verecek. O zaman İstanbul’da asıl piyasa oluşacak.

 

İstanbul’u tehlike görüp gelmek istemiyorlar

İstanbul’da deprem söylentisi olduğu için insanlar bu tarafa gelmek istemiyor. İstanbul’u tehlike görüp gelmek istemiyorlar. İstanbul içinde ise şu an Arnavutköy ve Başakşehir biraz daha ön plana çıkıyor, zemin sağlam, çoğu da yeni bina stokları. Taşınmalar daha çok merkez ilçelerden ve eski bina olan bölgelerden. Deprem riski biraz daha fazla olan Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü’nün sahil kesimleri” Emlakçılar özellikle eski evlerden ve deprem riski olan bölgelerden insanların taşınmaya başladığını ve deprem sonrasında özellikle yeni binalarda fiyatların yükseldiğini söyledi.

Haber Merkezi

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