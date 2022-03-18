İstanbul'da işsizlik endişe verici seviyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel A.Ş. (İSPER) tarafından yapılan “İstanbul’da Gündem İstihdam ve İşsizlik” araştırmasında, 2021 yılında uzun süreli işsizlerin toplam işsizler içindeki payının yüzde 43 olduğu belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre; İstanbul’da uzun süreli işsizlerin yanı sıra yüksek öğrenimli kadınlar ve gençlerde de işsizlik endişe verici düzeyde. BETAM ve İPA tarafından yapılan araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyle: “2021 yılında İstanbul’da yaklaşık 12 milyon 200 bin çalışabilir nüfus var. Bu rakamın yaklaşık 5 milyon 930 binin lise altı, 3 milyon 150 binin lise ve 3 milyon 120 binin de yükseköğretim düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. İstanbul’da ortalama eğitim süresi yaklaşık 11 yıla ulaştı. İstanbul’da çalışabilir nüfusun yüzde 25,6’sı yükseköğretim mezunu, yüzde 25,9’u lise mezunu, yüzde 48,6’sı lise altı mezun.” İstanbul - Anka

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