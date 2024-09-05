İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi

İstanbul Valisi Davut Gül, yıkılıp yeniden inşa edilen Fatih Hattat Rakım Ortaokulu’nu ziyaret etti. Gül, “İstanbul’umuzda eğitim-öğretimin devam ettiği okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Yani tüm yavrularımız depreme dayanıklı okullarda, güvenle eğitimlerine devam edecektir” dedi.

Derviş Ali Mahallesi’nde bulunan okulda incelemelerde bulunan Gül, okullarda süren yapım ve güçlendirme çalışmalarında son duruma ilişkin bilgi verdi. Gül, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin (İPKB) 2006 yılında kurulduğunu söyledi. Birimin kuruluş amacının kentteki kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi olarak belirlendiğini dile getiren Gül, “İPKB, sadece İstanbul’da bulunan ve kurulduğu günden bu yana İstanbul’daki yüzlerce kamu binasını depreme dayanıklı hale getiren önemli kuruluşlardan biri durumunda. Bu kurumumuzun en önemli amaçlarından biri de kuşkusuz evlatlarımızı emanet ettiğimiz okullarımızın depreme dayanıklı hale getirmek” diye konuştu. AA

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