İstanbul’dan başka 7 şehir daha tehlike altında

Trakya Belediyeler Birliği, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, ‘deprem çalıştayı’ düzenledi. Çalıştayda konuşan jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İstanbul’da beklenen depreme değindi.

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Eyidoğan, Marmara Denizi’nin içinden geçen Kuzey Marmara fayının, tüm Marmara’yı etkileyecek bir deprem meydana getirme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, “En son yapılan bilimsel çalışmalara göre 7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileyecektir. İstanbul deprem açısından ne kadar tehlikedeyse Tekirdağ da, Çanakkale de, Balıkesir de, Bursa kıyıları da, Yalova da, Kocaeli de aynı durumda” diye konuştu.