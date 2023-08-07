Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı yayında son depremler hakkında konuştu ve İstanbul depremiyle ilgili devletin şimdiden bir program sahibi olması gerektiğini vurguladı.

İnsanlar ölüyor, aklımızı başımıza toplamalıyız

Minimum 7.2’lik deprem bekliyoruz

Afet Bakanlığı kurulsun

Marmara depremi beka sorunu

Habertürk yayınına katılan Görür’ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“24 yılda İstanbul depreme hazır hale gelebilirdi. Lakin bugünkü halinde İstanbul depreme hazır değil. Hiçbir şey yapılmadı diyemeyiz. İlk başlarda Acil Afet Yönetim Merkezi kuruldu. Belediyeler ona göre çalıştı. Her mahalleye konteyner konuldu. İstanbul Valiliği, hastane ve okulları elden geçirdi. Viyadükler, yollar, köprüler yapıldı. Bir takım tatbikatlar yapıldı. AFAD planlar programlar yaptı. Hazırlıklar yapıldı. Lakin bunlar yeterli değil.

Bu yapılanların çoğu ya afete yönelik ya da masabaşında kalıyor. 16 milyonun oturduğu konutlar depreme hazırlanmadı. Vatandaşlar kendi evlerini depreme hazırlamadı. Bunlar vatandaşın kabahati değil. Devlet gözetim denetim ve sorumluluğu altında yapmalı.”

Haber Merkezi