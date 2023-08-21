‘İstanbul depremi abartılıyor’

Karadeniz Teknik Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş art arda yapılan Marmara’da 7’den büyük deprem olacak açıklamalarını eleştirdi.

Prof. Bektaş beklenen İstanbul depremi için 7’den büyük olacak diyen uzmanlara çağrıda bulundu. Deprem fayında bulunan deprem enerjisine dikkat çeken Bektaş, “7’den büyük depremi ön görenler, fayın uzunluğu ve tarihsel depremler yerine daha geçerli olan fayın ‘deprem enerji bütçesi’ ile ilgili verileri paylaşabilseler daha inandırıcı olacaklardır” dedi. Haber Merkezi

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