'İSTANBUL DEPREMİ' uzatmaları oynuyor'

Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili “99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma ihtimali yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 ihtimal 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz” dedi.

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası TV100’de katıldığı deprem özel yayınında açıklamalarda bulundu. “Türkiye’de deprem rejimi, jeolojik yapısı 13 milyon sene önce başladı” diyen Görür, “Daha milyonlarca sene devam edecek. 13 milyon senedir bu depremler geliyor ve devam edecek. Bu gerçeği ülkemizde değişmez bir gündem olarak almalıyız. Bizde ne halk ve yöneticiler depremi gündemlerine almıyorlar. Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar” dedi. Naci Görür açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Depremin bize verdiği zararları azaltmak Japonya, ABD, Meksika gibi mümkün. Orada bu deprem olduğunda tesadüfen birkaç kişi ölmesine rağmen bizde binlerce kişi ölüyor. Başka ülkelerde afet görünümünde olmayan depremler bizde afet oluşturuyor.

Halkta, yöneticilerde irade yok

20 senede içinde biz tüm Türkiye’yi depreme dirençli hale getiririz. Biz daha 20 seneye İstanbul’u depreme dirençli hale getiremedik. Çünkü irade yok. Halkta ve yöneticilerde, siyasilerde irade yok. Şu an 99’ları yaşıyoruz gibi geliyor. O zaman da ‘herkes 99 bir milattır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye bağırıyordu. Bakın işte oldu, her şey eski gibi, aynı acılar, aynı sahneler, aynı konuşmalar.

“İlk yapmamız gereken yapı stoğu”

İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapı insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunların yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım. 99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 ihtimal 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var.

Artık İstanbul büyütülmemeli

Deprem beklenen bir kentte yapılmaması gereken en önemli şey o kentin nüfusunu arttırmayacaksın ve bina yoğunluğunu artırmayacaksın. Artık İstanbul büyütülmemeli, yatırım gelmemeli. Ekonomi ve sanayi çarkları burada olmamalı. İstanbul’da büyük deprem olduğunda ekonominin bütün çarkları duracaktır. O ekonomiyi eski potansiyele geri getirmek yıllar alacaktır.”

Haber Merkezi