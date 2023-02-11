"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

'İSTANBUL DEPREMİ' uzatmaları oynuyor'

11 Şubat 2023, Cumartesi 04:04
Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili “99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma ihtimali yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 ihtimal 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz” dedi.

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası TV100’de katıldığı deprem özel yayınında açıklamalarda bulundu. “Türkiye’de deprem rejimi, jeolojik yapısı 13 milyon sene önce başladı” diyen Görür, “Daha milyonlarca sene devam edecek. 13 milyon senedir bu depremler geliyor ve devam edecek. Bu gerçeği ülkemizde değişmez bir gündem olarak almalıyız. Bizde ne halk ve yöneticiler depremi gündemlerine almıyorlar. Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar” dedi. Naci Görür açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Depremin bize verdiği zararları azaltmak Japonya, ABD, Meksika gibi mümkün. Orada bu deprem olduğunda tesadüfen birkaç kişi ölmesine rağmen bizde binlerce kişi ölüyor. Başka ülkelerde afet görünümünde olmayan depremler bizde afet oluşturuyor.

Halkta, yöneticilerde irade yok

20 senede içinde biz tüm Türkiye’yi depreme dirençli hale getiririz. Biz daha 20 seneye İstanbul’u depreme dirençli hale getiremedik. Çünkü irade yok. Halkta ve yöneticilerde, siyasilerde irade yok. Şu an 99’ları yaşıyoruz gibi geliyor. O zaman da ‘herkes 99 bir milattır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye bağırıyordu. Bakın işte oldu, her şey eski gibi, aynı acılar, aynı sahneler, aynı konuşmalar.

“İlk yapmamız gereken yapı stoğu”

İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapı insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunların yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım. 99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 ihtimal 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var. 

Artık İstanbul büyütülmemeli

Deprem beklenen bir kentte yapılmaması gereken en önemli şey o kentin nüfusunu arttırmayacaksın ve bina yoğunluğunu artırmayacaksın. Artık İstanbul büyütülmemeli, yatırım gelmemeli. Ekonomi ve sanayi çarkları burada olmamalı. İstanbul’da büyük deprem olduğunda ekonominin bütün çarkları duracaktır. O ekonomiyi eski potansiyele geri getirmek yıllar alacaktır.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı

    Ukraynalı çocuktan Türkiye'ye: "Başınız sağ olsun"

    Dünya Müslüman Alimler Birliği: Zekat malları depremzedelere verilmeli

    Katar Emiri Al Sani'den Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14 milyon dolar destek

    'İSTANBUL DEPREMİ' uzatmaları oynuyor'

    Deprem eylem planı da rafta kalmış

    İnadınız batsın

    AFAD'ın 3 yıl önceki raporu

    Şimdi Türkiye’ye yardım zamanı

    Neden daha erken gelmediniz?

    'Hazır değiliz' diyerek uyarmış

    Kasten öldürmekten yargılansınlar

    Seçimler ertelenecek mi?

    “Kader bu değil”

    10 ili etkileyen büyük afette 20 bin 213 kişi vefat etti, 80 bin 52 kişi yaralandı

    Hac kurası ertelendi

    Afet yönetimi, afet olmadan önce yapılmalı

    Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

    Depremin 105. saatinde çifte sevinç

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbretli bir tevafuk
    Osman ZENGİN

    Alâeddin Başar’a rahmet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in çöküşü
    Genel

    “Kader bu değil”
    Ahmet BATTAL

    Ruhî tedavimiz için vesile: Zelzele
    Faruk ÇAKIR

    Cehalet, depremden beter
    Mehmet ÇETİN

    Kader mi? Evet!
    Risale-i Nur'dan

    Sebepler yalnız birer perdedir
    Abdil YILDIRIM

    Uyan kalbim!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.