PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY İSTANBUL DEPREMİ İÇİN KONUŞTU: “6 ŞUBAT’IN KATMERLİSİ OLUR. BU İŞİN ŞAKASI YOK.”

RECEP GÖREN - ANKARA

MARMARA DENİZİNİN ORTASI

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ersoy: “Kuzey Anadolu Fay Hattında 1999 depremleriyle kırılan yer ile 1912 Mürefte-Şarköy depreminde kırılan hattın arası boş. Burası Marmara Denizinin ortasında. Burada büyük bir deprem olacağını görmek için deprem bilimci olmak gerekmiyor.”

40 KM’LİK BİR KIRILMA BİLE

“Burada 40 kilometrelik küçük bir kırılmanın dahi 7.2 büyüklüğünde olacağını; 100 bine yakın binanın yıkılacağını ya da ağır hasar alacağını tahmin ediyoruz. İstanbul Türkiye’ye bakıyor, ama Türkiye İstanbul’a bakamaz. Hâlâ zamanımız olabilir, acele etmeliyiz.”

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İstanbul için acele etmeliyiz

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “İstanbul depremi Türkiye için bir milli güvenlik sorunu teşkil ediyor. İstanbul Türkiye’ye bakıyor ama Türkiye İstanbul’a bakamaz. Bu işin şakası yok” dedi.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Afet Hemşireliği Sempozyumu’nda konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, beklenen büyük İstanbul depremi için “6 Şubat depreminin katmerlisi olacak. En küçük haliyle bile 7,2 büyüklüğünde bekliyorum. Bu işin şakası yok. Hala zamanımız olabilir, acele etmeliyiz” dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’de Richter ölçeğine göre görülebilecek en büyük depremin 8 büyüklüğünde olabileceğini ifade eederek, “Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda 1999 depremleriyle kırılan yer ile 1912 Mürefte-Şarköy depreminde kırılan hattın arası boş. Burası da Marmara Denizi’nin ortasına denk geliyor. Burada büyük bir deprem olacağını görmek için deprem bilimci olmak gerekmiyor. Burada 40 kilometrelik küçük bir kırılmanın dahi 7,2 büyüklüğünde olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

BU İŞİN ŞAKASI YOK

2019 yılında yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremi “Beklenen büyük İstanbul depreminin bir nevi provası” olarak tanımlayan Prof. Dr. Ersoy, “Beklenen deprem gerçekleştiğinde 6 Şubat depreminde yaşadıklarımızın katmerlisini yaşayacağız. Çünkü 100 bine yakın binanın yıkılacağını ya da ağır hasar alacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle İstanbul depremi Türkiye için bir milli güvenlik sorunu teşkil ediyor. İstanbul Türkiye’ye bakıyor ama Türkiye İstanbul’a bakamaz. Bu işin şakası yok” dedi.

VEBALİNİ ALABİLECEK MİSİNİZ?

Beklenen büyük depremle ilgili “Büyüklüğü 6,5’ten fazla olmaz” diyenlerin olduğunu ifade eden Ersoy, “Daha büyük sonuçlar olursa bunun vebalini alabilecek misiniz? Her zaman için en kötü senaryoyu düşünüp ona göre hareket etmek lazım” şeklinde konuştu.