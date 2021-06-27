Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun çağrısıyla çok sayıda vatandaş Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda toplandı.

Yapılan basın açıklamasında, “Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), İstanbul’un ve Marmara’nın kuzeyindeki ormanları, tarım alanlarını, yerleşim yerlerini bir bıçak gibi ikiye ayıran ve etrafında yeni yapılaşmalara dâvetiye çıkaran bir katil projedir. Kullanılmayan ve cebimizden garanti ödemesi yapılan 3. Köprü de KMO’nun bir parçasıdır. Halka pandemi yardımı verilmezken 2020 yılı için Kuzey Marmara Otoyolu’nu işleten ortaklığa 2 milyar 150 milyon TL araç geçiş kapsamında ödeme yapılmıştır. Şimdi bu katil projenin bir bağlantı yolunun viyadük köprüsü, henüz yol bile ortada yokken Sazlıdere’nin üzerine yapılıyor. Sazlıdere Barajı İstanbul’a içme suyu sağlayan en önemli havzalardan birisi. Su havzasının üzerine otoyol yapmak, ardından da kanalla o suyu tamamen yok etme planı yapmak halk ve doğa düşmanlığından başka nedir? Bir kez daha söylüyoruz. Sahte temel atma törenleriyle, yalan propaganda yöntemleriyle kanal projesini oldu bittiye getirmenize izin vermeyeceğiz. İstanbul kanal istemiyor!” denildi.