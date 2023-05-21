'İstanbul seçimi gibi olabilir'

İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, 14 Mayıs seçimlerinin partiler açısından sonucunu ve ikinci tura giden süreci değerlendirdi. İkinci tura ilişkin seçmende “kazanılamaz” duygusu için İstanbul seçimlerini işaret eden Kartal, “İstanbul seçimlerinin ikinci turunda CHP aldı. Bu duygudan çıkmak gerekiyor. İstanbul seçimleri de iki aday etrafında kilitlenen bir referandum gibiydi. Biz de tüm farklılıkları bir araya getirerek açık ara farkla kazandık. Şimdi tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp iki adaylı seçimde moralleri yüksek tutarsak İstanbul seçimlerindeki gibi bir sonucun sandıktan çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, sandık güvenliğinin önemine dikkat çeken Kartal, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her sandığa beş müşahit çağrısının önemli olduğunu söyledi. Kartal, “Konforlu muhalefet alanı ülkenin batısı için daha geçerli. ‘Sandıklarımıza sahip çıkamadınız’ diye kendisi dışında bir durum tarifliyor. Kendi partisini suçluyor. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun her sandıkta beş müşahit çağrısını ben morale ve sorumluluğa davet olarak görüyorum. Eğer seçmenler bu çağrıya kulak verirse sandık güvenliği ile ilgili problem yaşanmayacağını söyleyebiliriz” dedi. Haber Merkezi

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