İstanbul - Şişli'deki bir gecekonduda 3 kişinin cesedi bulundu

İstanbul - Şişli'deki bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin öldüğü belirlendi. Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. AA

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