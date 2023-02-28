İstanbul taşınmalı mı?

Muhtemel bir İstanbul depreminde sıkışık yapılaşma sebebiyle yaşanabilecek felâkete karşı uyaran Prof. Dr. Barış Binici, İstanbul’u “kuzeye taşıma” teklifinde bulundu.

Deprem bölgesinde incelemeler yapan ODTÜ’lü akademisyenler arasında yer alan Profesör Doktor Barış Binici’ye göre ülke genelinde 500 binden fazla bina depremde yıkılma tehlikesi altında. Muhtemel bir İstanbul depreminde sıkışık yapılaşma nedeniyle yaşanabilecek felakete karşı uyaran Binici, İstanbul’u “kuzeye taşıma” önerisinde bulundu. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barış Binici, depreme hazırlık için “seferberlik” çağrısı yaptı.

Can kaybının engellenmesi

Prof. Barış Binici, “Binalarımızın yaklaşık yüzde 3,5’u ya yıkıldı ya da yıkım kararı alındı. Bunu tüm Türkiye’ye geneline yansıtacak olursak. Türkiye genelinde can kaybına neden olmasını beklediğimiz bina sayısı 500-600 bin. İlk olarak çözülmesi gereken önlem can kaybının engellenmesi. Bunun için de deprem seferberliği gerekiyor.” uyarısında bulundu. Hasarın en aza indirilmesi için bilim insanları, kamu, yerel yönetimler ve vatandaşların bir arada çalışması gerektiğini vurgulayan Prof. Barış Binici, “Bilimin yapması gereken bu 500-600 bini 20 milyon noktanın içinden çekip bulmak. Bunu bulduktan sonra kamu otoritesinin yapması gereken gerekli finansal ayağı saplamak vatandaş için. Vatandaşın da buna gönüllü olması. Yani bu onun varlığıydı ama bu varlığı iyileştirmek için para harcaması gerekebilir.” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’U KUZEYE TAŞIMALIYIZ”

Prof. Barıqş Binici, “İki şemalı yaklaşılmalı diye düşünüyorum. Biri dönüşüm, onun için şehri mümkün olduğunca kuzeye taşımak ve alanı boşaltmak ikincisi de burada iş imkanları yapmak mümkün değil. Altyapıyı koymak vergi indirimleri cazibeler ve şehri bir miktar boşaltmak. Sonra kötü durumdaki binalar için güçlendirme gerekiyor.” dedi.

(ntv. com.tr)