İstanbul’un hayat damarları kesilmesin

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili “Bu yapılaşma olmamalıdır. Oradaki yerleşik halk yerinden edilmemeli ve İstanbul’un havası, suyu, bitkisi, böceği, kısaca hayat damarları kesilmemelidir” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor. Komisyonda söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, şunları söyledi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yüklendiği en ağır sorumluluk bana göre ‘Kanal İstanbul’ adı verilen, Marmara Denizi ile Karadeniz arasında yapılması düşünülen su yoludur. 11 senedir giderek artan kararlılık ifadeleriyle sürekli gündemi işgal etmesine ve defalarca ihale tarihi verilmesine rağmen ortada hala fizibilite raporu bile yoktur. İhale dosyası yoktur, dolayısıyla ihale şartnamesi, sözleşme tasarısı, projeler ve iş takvimi de yoktur. Kuzey Marmara otoyoluna ait Sazlıdere Barajı geçişini sağlayacak köprü ile ilgili, ‘Kanal İstanbul’un temelini törenle atıyoruz’ şeklinde açıklama yapılmasının da algıdan başka bir anlamı olmamıştır. ‘Bakın kanalı yapıyoruz’ izlenimi verilmek istenmiştir. Kanal İstanbul yapılacak algısı seçime kadar devam edeceğe benziyor.

Esas niyet rant

2018’den bu yana kanalla ilgili bütün yanlışlıkları ortaya koyarak yapılmaması gerektiğini ve yapılamayacağını ifade ettik. Esas niyetin de yapılaşmaya geçilerek rant peşinde koşulduğunu iddia ettik ve haklı çıktık. Şimdi de söylüyoruz. Bu yapılaşma olmamalıdır. Oradaki yerleşik halk yerinden edilmemeli ve İstanbul’un havası, suyu, bitkisi, böceği kısaca hayat damarları kesilmemelidir. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte gideceğine inandığımız bu iktidardan sonra her şey normale dönecek ve temelleri üzerine oturacaktır. O zaman bu ihanete ortak olanlar en azından mahcup olacaktır. Cezayı hak edenler de elbette cezasına katlanacaktır.

“İSTANBUL’A İHANET”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100’üncü yıl bütçesi üzerinde konuşurken bir uyarı görevi de yapmak istiyoruz. Birçok parametrenin bilinmediği, bilim çevrelerinde gerektiği kadar tartışılmadığı ve mutabakat sağlanmadığı, kamuoyunda yeterince anlaşılmadığı, geriye dönüşü olmayan riskler taşıdığı, çok büyük bir bütçenin söz konusu olduğu, buna karşılık önemli bir getirisinin net olarak açıklanamadığı, böyle büyük bir girişimin uygulamaya konulmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Kanal gerekçesiyle bölgenin yapılaşmaya açılmasının da İstanbul’a ihanet olacağını düşünüyoruz.”

Ankara - anka