İstanbul’un sorunu 3-4 yılda çözülmez

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “Bütün bütçeyi harcasak bile İstanbul’daki yapı stoğunu yenileme şansı yok.İstanbul’un sorununu 3-4 yılda çözebileceğiniz bir durum oluşmaz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, olası İstanbul depremiyle ilgili alınması gereken tedbirler hakkında, tv100 canlı yayınına katılarak şunları söyledi: “Vatandaşımız, ‘oturduğum evde güvenli nasıl oturabilirim?’ anlamında bir düşünce ve hareket planına başladı. Biz belediyenin bütçesinin tamamını ayırsak İstanbul’daki yapı stoğunu ayağa kaldırıp yenileme şansına sahip değiliz. Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam gayri safi yurtiçi hasılasının önemli bir bölümünü ayırsanız da İstanbul’un sorununu 3-4 yılda çözebileceğiniz bir durum oluşmaz.”

“90 bin riskli bina var”

Dr. Buğra Gökçe şöyle konuştu: “6356 sayılı yasamız, yani riskli yapıyı belirleyen yasada; eğer o yapı boşaltılacaksa yapının malikine kira yardımı yapılır maddesi var. Bunun da skalası var. İstanbul özelinde bin 150’den bin 550 liraya çıktı. Bu paralara evini boşaltmak isteyen ev sahibi de olmaz. Yasa, ‘ev sahibine kira yardımı yapınız’ diyor. Şimdi İstanbul’da bu yapıların yüzde 60’ında kiracılar oturuyor. Yasa kiracıya bir seferlik yardım yapılmasını öngörüyor. En riskli olduğunu bildiğimiz; 30 bin riskli bina var. İstanbul’da toplamda 90 bin riskli bina var.”

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