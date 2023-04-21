İstanbul Valiliğinden, AKP seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama

Alınan bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında Bahçelievler Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili açıklama:

İstanbul Valiliği, AKP'nin Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun bulunduğu binanın önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Dün akşam 22.20 sıralarında Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbarın ardından güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki iki şahıstan birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya 5 el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde 5 adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır."

Kabaktepe'den açıklama:​​

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin Kocasinan Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla ateş açılmasına ilişkin konuştu. Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Kabaktepe, öncelikle bayram gününde böyle bir burukluk yaşanmasının kendilerini aşırı derecede üzdüğünü söyledi.

Kabaktepe, saat 22.18 sıralarında Kocasinan Mahalle İrtibat Seçim Bürosu önünden geçen motosikletli 2 kişinin, emniyetten alınan bilgilere göre 5 el ateş ettiğini belirterek, "Emniyet güçlerimize güveniyoruz. Bu müessif saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklarına da inanıyoruz. Bu zavallı saldırıların her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Kabaktepe, kardeşliği bozmak, ayrılıkları bir kamplaşmaya dönüştürmek için bu ve benzeri saldırıları yapan veya vesile kılan her türlü mahfile karşı bugüne kadar olduğu gibi sevgi, merhamet kardeşlik, birlik, beraberlik içinde, demokrasiye ve hukuka olan saygılarıyla karşı durmaya devam edeceklerini söyledi.