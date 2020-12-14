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14 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İşte bağımsız yargı

14 Aralık 2020, Pazartesi
Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, ABD seçimlerindeki yargıçlardan örnek vererek, bağımsız yargının nasıl olması gerektiğini anlattı.

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, “Yüksek yargıçları atayanlar politikacı olursa” başlıklı bir yazı kaleme aldı. ABD’de Yüksek Mahkeme üyelerini partili başkanların atadığını hatırlatan Akyol, “Amerika’da, Trump yanlısı Cumhuriyetçi Partili Teksas Savcısı Ken Paxton dört eyaletteki seçim sonuçlarına Yüksek Mahkeme nezdinde itiraz etti. 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı da onu desteklemişti. Yüksek Mahkeme yargıçları Başkan tarafından atandığı için, çoğu Cumhuriyetçi muhafazakâr hukukçulardır. Dahası, 9 üyeden son üçü Trump tarafından atanmıştır. Buna rağmen oybirliğiyle itirazı reddettiler! İtiraz baştan sakattı, hukuk profesörleri alay etmişlerdi. Yargıçlar ideoloji gözlüğü takmadılar, “bizden” diye bakmadılar. ‘Beni Trump atadı’ diye bir minnet, bir itaat duygusuna da kapılmadılar. Hukukun gereğini yaptılar!” ifadelerini kullandı.

İdeoloji hukuktan üstün sayılamaz

“Vatandaşına böyle huzur ve güven hissi verebilmek yargıçlar için ne büyük bir onurdur, değil mi?” diye soran Akyol, “Bunun sebepleri var: Evvela yargının ve yargıcın bağımsız ve tarafsız olması gerektiğine dair güçlü ve köklü bir kültür… Herhangi bir ideoloji, bir dava hukuktan üstün sayılıyorsa orada bu kütür gelişmez, aksine hukuk araç düzeyine düşer, yargıç da alet…Amerika’da kuruluşundan beri kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı cumhuriyetin ve siyasî kültürün temel özelliklerinden biridir. İkicisi ve belki daha önemlisi, sistemin yargıca bağımsız olma onurunu ve güvencesini vermesidir. (…) Yargıçlar ömür boyu atandıkları için, siyasî konjonktüre göre çabuk değişmeyeceği gibi gelecek beklentisi duymadan da karar verirler” dedi.

CB sisteminde denetime yer yok

Akyol, şunları söyledi: “2017’de Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği muhafazakâr yargıç Neil Gorsuch, Senato’da sorgulanırken, nasıl imrenmiştim bilemezsiniz; bizde de yüksek atamalar “Gazi Meclis” tarafından böyle didik dedik sorgulansa diye… (…) Bizde yargı bağımsızlığı kültürü maalesef zayıftır. Bizde yargıyı tarafsız ve bağımsız yapacak denetim süzgeçlerine, CB sisteminde yer verilmemiştir. Partili cumhurbaşkanının atamalarında Meclis’in hiç, ama hiç denetimi yoktur. Ve endişe ediyorum, yeni atamalarla daha da mı bozuluyor diye!”

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