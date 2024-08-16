'İstibdadı kabul etmiyoruz'

Haber-Sen’den yapılan açıklamada “Sadece basın yayın alanında değil, hayatın her alanında uygulanan baskılar bizi hızla geriye götürmektedir. Tamamen İstibdat Dönemine giren bu ‘Yeni Türkiye’yi kabul etmiyoruz” denildi.

Haber-Sen, Instagram’a erişim engeli getirilmesi, sokak röportajı nedeniyle bir vatandaşın tutuklanması, RTÜK ve TRT’nin tutumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamanın bir kısmı şöyle: “AKP’nin kuruluş yıldönümü TRT Haber ekranlarında bir demokrasi mücadelesi olarak anlatıldı ve açıkça iktidar propagandası yapıldı. İletişim Başkanlığından devşirilen TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker, bu yetkiyi kimden almaktadır? Soruyoruz tarafsızlık ilkesini yok eden bu liyakatsiz yöneticiler cezalandırılacak mı? Yine göstermelik bir soruşturma yürütülecek mi? Diğer muhalif kanallara cezalar verilip ekranlar karartılırken, TRT’de AKP ve yandaşlarının propagandasını yapan yöneticiler taltif ediliyor, yöneticilik basamaklarını üçer beşer atlıyorlar. TRT ve çalışan emekçiler ise vatandaşın nezdinde güvenirliliğini yitiriyor.”

Haber alma hakkı engelleniyor

“RTÜK ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu birlikteliği ile İletişim Başkanlığı ve yancılığını yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’yi organize etme çabalarını hızla sürdürüyor. Yine soruyoruz, yayın yasağı ve bant daraltma ile RTÜK ve BTK neyi amaçlıyor? Hukuki dayanakları nedir? Erk’in ele geçirdiği yargı sopasını kime sallamaktadır? Deprem’de, sosyal olaylarda bantlar daraltılıyor, sosyal medya platformları keyfi olarak kapatılıp vatandaşın haber alma hakkı engelleniyor. Bir yanda dezenformasyonla mücadele adı altında vatandaşları korkuya sürükleme, diğer yanda ise ifade ve basın özgürlüğünü yok sayarak halkın haber alma ve iletişim hakkını elinden alma hep gündemimizde! Gazetelerin okunmadığı, televizyonun insanları manüple ettiği bir dönemde, artık internet üzerinden bilgi akışı ve iletişim sağlayan insanlar, bu kurumların kıskacı altında!”

Basın çalışanları tehdit altında

“Hükümetin ele geçirdiği medya kuruluşlarında görev yapamayan, kovulan, ötekileştirilen basın çalışanlarının tehdit edildiği bir dönemden geçiyoruz. Kendi imkânlarıyla bireysel ya da bir araya gelerek yayıncılık yapmak isteyenlere ciddi baskılar, dayatmalar, gözaltılar ve hapis cezaları uygulanıyor. Basın Meslek kural ve etik değerlerini kendine göre şekillendiren, kime basın kartı vereceğini seçen, kimin ulusal reklam giderlerinden yararlanacağını belirleyen kurumların oluşturduğu ‘Yeni Türkiye’, vatandaşın nefes alma hakkını, düşüncesini söyleme hakkını engellemeye başladı. Artık bir adım daha ileri gidildi. Kendine mikrofon uzatılan, ifade özgürlüğü bağlamında görüşlerini söyleyen vatandaş, yargının da eliyle kendini hapishanede buluyor. (...) Sadece basın yayın alanında değil, hayatın her alanında uygulanan baskılar bizi hızla geriye götürmektedir. Tamamen İstibdat Dönemine giren bu ‘Yeni Türkiye’yi kabul etmiyoruz.”

Ankara - Anka