LÜBNANLI ARAŞTIRMACI VE YAZAR RİFAİ: ASIL OLAN DEVLET DEĞİL, TOPLUMDUR. OLMASI GEREKEN, OTORİTER BİR YÖNETİM DEĞİL, ŞÛRÂ/İSTİŞARE ESASINA DAYALI BİR HÜKÜMET MODELİ KURMAKTIR.

Otorite olmaması kaos getirmez

Moeen Muhammed Al Rıfai: “Kahredici bir otorite olmaması kaosa yol açmaz. Gerçekte kaosu meydana getiren şey, otoriteyi gerektiren istibdattır. Şiddet ve zorlama, biçimi ne olursa olsun otoritenin bileşenlerinden biridir.”

Şûrâ ve işbirliği etkin olmalı

“Yönetmek için idarî bir hükümet olabilir, uzmanların verdiği kararları uygular, herhangi bir otorite kurmadan toplumun işlerini yürütür. Bu, kişilerin hükümetlerine ait hissetmelerini, şûrâ ve işbirliğinin etkin hale getirilmesini gerektirir.”

AKP’nin otoriterliği belliydi

“Otorİter eğilim, AKP’nin söylemlerinde görülüyordu. Ajandasını uygulamanın başkanlık sistemi dışında başka yolu olmadığını, bunun parlamenter sistemle gerçekleşmesinin mümkün olmadığını uzunca bir süre ifade etti.”

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İstibdat kaos doğurur

Uluslar arası Kudüs Müessesesi Mütevelli Heyeti Üyesi Moeen Muhammed Al Rıfai, “Kaosu meydana getiren şey, bir otoritenin bulunmasını gerektiren istibdattır” dedi.

Uluslararası Kudüs Müessesesi Mütevelli Heyeti Üyesi Moeen Muhammed Al Rıfai, Gazete Duvar’dan İslam Özkan ile çağdaş İslâm siyasî düşüncesinin devlet kavramına dair yaklaşımındaki dönüşüm ve sorunları konuştu.

Tavsiye ve nasihatleşme ilkesine aykırı

Devlet yönetiminde istibdatın kaosa sebep olduğunu anlatan Rıfai, “Sorun şu ki bazı düşünürler, sultanlara dair yazılan bazı eserlerdeki ifadelerden zorlayıcı otorite olmadığı taktirde toplumda kaos çıkacağı anlamını çıkarmışlardır. Bu, karşılıklı tavsiye ve nasihatleşme ilkesine aykırıdır. Kahredici bir otorite olmaması, zorunlu olarak kaosa yol açmaz. Bunun delili, modern dönemde de antik dönemde de tarihte çok farklı yönetim biçimleri varken bu hiçbir zaman karışıklıklara yol açmamıştır. Tarih boyunca devletler, şehirler olageldi. Halen İsveç ve birçok ABD eyaletinde uygulanmakta olan doğrudan demokrasi dediğimiz yöntem de bilinmektedir. Kimse buralarda bir kaostan bahsetmiyor. Gerçekte kaosu meydana getiren şey, bir otoritenin bulunmasını gerektiren istibdattır. Bu noktada baskıcı bir otoriteyle demokratik bir otoriteden bahsetmenin anlamı yok. Şiddet ve zorlama, biçimi ne olursa olsun otoritenin bileşenlerinden biridir” dedi.

Şura ve işbirliği prensibi etkin hale getirilmeli

Hükümetin mutlaka otoriteyi temsil etme şartı olmadığını söyleyen Rıfai, “Yönetme idarî bir hükümet olabilir, şu anlamdaki hükümet, sadece uzmanların verdiği kararları uygular, herhangi bir otorite kurmadan toplumun işlerini yürütür. Bu, kişilerin gerçek anlamda hükümetlerine ait hissetmelerini ve şura ve işbirliği prensibinin etkin hale getirilmesini gerektirir. Bunun önemi ve aynı zamanda tehlikesi, yeryüzünde Allah’ın hükmünün uygulanmasına çalışmanın otoriter bir boyut kazanmış olmasıdır. Bu işe sanki sultayı (otoriteyi) ele geçirmeden ve iktidara ulaşmadan bunun gerçekleşmesi mümkün değilmiş gibi bakılmaktadır. Mesele gerçek şekliyle anlaşılsa İslâm’ın böyle bir yönetim meselesine bakmaya onay vermediği anlaşılacak ve dolayısıyla İslami bir devlet değil de İslâmî bir toplum inşa edilmeye çalışılacaktır” ifadelerini kullandı.

İstişare esasına dayalı hükümetler kurulmalı

İslâmî hareketlerin çoğunun bir otorite inşa etmeye çalıştığını söyleyen Rıfai şöyle konuştu:

“İslami bir toplum yaratmak için devlet (otorite) inşa etmeye çalışmaktalar. Hâlbuki olması gereken, toplumların beklentilerini karşılayacak, otoriter bir yönetim kurmak değil, şûrâ/istişare esasına dayalı idari birim (hükümet) modeli kurmaktır” ifadeleri kullandı. AKP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle otoriter eğilimini ortaya koyduğunu belirten Rıfai, “Otoriter eğilim, parti söylemlerinde açıkça görülüyordu. Parti- nin ajandasını uygulama ve anayasayı değiştirmenin başkanlık sistemi dışında başka yolu olmadığını, bunun parlamenter sistemle gerçekleşmesinin mümkün olmadığını uzunca bir süre ifade etti zaten” şeklinde konuştu.

İslam, zulmü savunmayı yasaklar

İslâm devletindeki azınlıkların durumunu da açıklayan Rıfai, şu ifadeleri kullandı:

“Ne Peygamber’in deneyiminde ne de halifelerin tarihinde, hatta Müslüman olmayanların ritüel ve sosyal varlıklarını sürdürme hakkını açıkça reddeden İslâm hukuku uzmanları arasında bile İslâm’da bunun olmadığını görüyoruz. İslam, zulmü, baskıyı veya bir haksızlığı savunmayı yasaklar, ama asla gayrimüslimlerin sosyal yapılarını dağıtmaya çalışmaz ve bu modern devletin anlayamadığı bir şeydir çünkü – daha önce de söylediğimiz gibi – çoğunluk kuralına, yani tağallüb/üstün gelme mantığına dayanıyor. Özetle, İslam toplumlarındaki gayrimüslimlerle ilişki karşılıklılık temelinde gerçekleşmekte olup İslâm, Müslüman olmayanların sadece bireysel haklarını korumakla kalmayıp, aynı zamanda onların sosyal ve kültürel yapılarının korunmasına da dayanmaktadır.”