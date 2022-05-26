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26 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İstibdatçılar gidecek, hürriyetçiler kazanacak

26 Mayıs 2022, Perşembe 00:10
AKŞENER: “Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet!” diyeceğiz. Adalet diyeceğiz. Müsavat diyeceğiz. Meşveret diyeceğiz. Uhuvvet diyeceğiz.

“YETER, SÖZ MİLLETİNDİR” DİYECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Bizler, aynı bizden öncekiler gibi, istibdada ‘dur’ demeye devam edeceğiz. ‘Yeter, söz milletindir’ diyeceğiz. Ve en sonunda, aynı dün olduğu gibi, bugün de biz kazanacağız, millet kazanacak.İstibdatçılar gidecek, hürriyet kazanacak.”

SANDIK GELECEK, ŞAFAK SÖKECEK

“Çaresiz değiliz. Umutsuz hiç değiliz. Çözüm nerede, biliyor musunuz? Çözüm sandıkta. O sandık gelecek, bu çirkin ironi bitecek. O sandık gelecek, bu ucube sistem gidecek. O sandık gelecek, Fatih’in mirasına yakışır bir Türkiye’nin şafağı sökecek.”

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İstibdatçılar gidecek, hürriyetçiler kazanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bizler, aynı bizden öncekiler gibi, istibdata, ‘dur’ demeye devam edeceğiz. İstibdatçılar gidecek, Hürriyet kazanacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan’a seslenen Akşener, “Zenginlik, kalkınma dedin; 21. yüzyılın Duyunu Umumiye’si oldun. Sen kendini parçalasan da nutuklar atsan da bizler, bizden öncekiler gibi istibdada dur demeye devam edeceğiz, söz milletindir diyeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz. Adalet diyeceğiz. Müsavat diyeceğiz. Meşveret diyeceğiz. Uhuvvet diyeceğiz. Ve en sonunda, aynı dün olduğu gibi; bugün de biz kazanacağız, millet kazanacak. İstibdatçılar gidecek, Hürriyet kazanacak” şeklinde konuştu. 

Kendi uyguladığı istibdadı umursamıyor

İstibdadın bir olgu ve tarihsel bir hakikat olduğunu ifade eden Akşener, “Sayın Erdoğan için istibdatın kendisi değil, kimin maruz kaldığı, kimin uyguladığı daha önemli. Kabileci zihniyet böyledir, kendi uyguladığı istibdatı umursamaz, kendi maruz kalınca avaz avaz bağırır. Ya karşısındır ya yanındasındır. İstibdata karşıysan söz Abdulhamit Han’a gelir. 1912’deki sopalı seçimlere de 46’daki sandık baskısına da askeri vesayete de karşı olursun 27 Mayıs darbesine de. 12 Mart’a da 12 Eylül’e de...1909’daki darbe teşebbüsüne de karşı durursun, 15 Temmuz’dakine de. Yassıada mahkemelerindeki adaletsizliğe da isyan edersin, tweet atan gençlerin Silivri’ye yollanmasına da. 28 Şubat ile de Sayın Erdoğan’ın partili istibdat rejimi ile de mücadele edersin” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ

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