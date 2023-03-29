İstifa etmeden aday olamazlar

Görevdeki bakanların adaylık sürecinde istifa edip etmeyecekleriyle ilgili tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Bakanlar istifa etmeden aday olabilir” derken idare hukukçusu Prof. Metin Günday’a göre bu mümkün değil. Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilli genel seçimine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 22 Mart’ta yaptığı 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıklaması üzerine başlayan tartışmalar ise sürüyor.

independent Türkçe’nin haberine göre, Bakanların milletvekili adayı olacağının açıklaması sonrası ise AKP’nin ilgili organlarından ise “anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifası gerekmiyor” deniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum konuyla ilgili bir paylaşımda bulunurken, Bakanların memur olmadığını dolayısıyla Devlet Memurları Kanunu’na tabi sayılamayacaklarını, istifa etmeden milletvekili adayı olabileceklerini, anayasa ve kanunda bakanların istifa etmesine ilişkin hüküm bulunmadığını, yürütmece istihdam edilen kişiler olmadıklarını belirtti. İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday’a göre ise bakanların istifa etmesi gerektiğine dair ortada bir zorunluluk söz konusu. Prof. Günday, buna gerekçe olarak bakanların ellerindeki kamu gücünü seçimlerde kötüye kullanmalarını önlemeyi gösteriyor. Haber Merkezi

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