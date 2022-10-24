İstifa için bir şey diyemedi

41 işçinin öldüğü maden katliamına dair Amasra Taşkömürü İşletme Müessese Müdürü Cihat Özdemir’e ‘istifa etmeyi düşünüyor musunuz’ sorusu yöneltildi.

Özdemir, ‘Şu anda bir şey diyemeyeceğim’ dedi. Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim günü akşam saatlerinde yaşanan maden katliamında 41 işçi öldü. Katliamın üzerinden dokuz gün geçmesine karşın yetkililer görevlerine devam ediyor. Cumhuriyet’in haberine göre Amasra’daki facianın ardından ilk kez konuşan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, “Ben şu anda toplantı halindeyim. Yoğunum. Teşekkür ederim. Sağ olun” dedi. Müdür Özdemir ise “Şu anda meşgulüz” diye konuştu. Özdemir, “41 madenci yaşamını yitirdi istifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorumuza ise “Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Sağ olun” cevabını verdi. Haber Merkezi

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