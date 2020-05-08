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8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

İstikamet Şehidini rahmetle anıyoruz

08 Mayıs 2020, Cuma 00:34
Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden “İstikamet şehidi” olarak bilinen Binbaşı Asım Bey’i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin saff-ı evvel talebelerinden olan Binbaşı Asım Beyin asıl adı Ahmet Asım Önerdem’dir. Binbaşı Âsım Bey, 1877 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. “İstikamet şehidi” olarak bilinir. Barla Lâhikası, Tarihçe-i Hayat, Şuâlar ve Mektubat gibi eserlerde ismi, bahsi, yazdığı mektup ve şiirlerde imzası bulunmaktadır. Saff-ı evvel talebelerden Binbaşı Asım Bey’in Üstad’a yazdığı mektuplar diğerlerinden bir yönüyle farklılık arz ediyor. Asım Bey, Barla Lâhikası’nda yer aldığı şekliyle Üstad’a hitaben altı adet mektup yazmıştır.

“Risale-i Şerif” ifadelerini kullanmıştır

Binbaşı Asım Bey, mektuplarında diğer mektupların hiçbirinde rastlanılmayan Risale-i Nur’la ilgili “Risale-i Şerif” ifadelerini kullanmıştır. 1934 ve 1935 senelerinde Âsım Bey evinde Risalelerini okurken, polislerin baskını sırasında tutuklanıp Isparta’dan Eskişehir’e götürülüyor. Sorgu sırasında “Yarabbi, canımı al” diyor ve orada vefat ediyor. Binbaşı Asım Beyin naaşı, Isparta’nın Alâeddin Mezarlığı’na defnedilmiştir. Vefatı, 8 Mayıs 1935 tarihli Tan gazetesinde “ “Bir mürteci ifade verirken öldü” başlığıyla manşet olarak verilmişti. Subay olarak Trablusgarp, Şam ve Manisa dahil, kırk yıl askerî hizmetlerde bulunan istikamet şehidi Binbaşı Âsım Bey, “Kırk yıldır ellerimi kara ve kirli işlere bulaştırmadım, Cenab-ı Hakk’a çok şükür” diyerek namuslu ve istikametli hayatını böyle noktalamıştı. 

Binbaşı Asım Beyin cenazesi Isparta’nın Alâeddin Mezarlığı’na defnedilmişti. 1877 yılında İzmit’te dünyaya gelen ve 7 Mayıs 1935 yılında bir ‘istikamet şehidi’ olarak vefat eden Binbaşı Asım Bey’e vefat yıl dönümünde Allah’tan rahmet diliyoruz.

İstanbul – Yeni Asya 

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