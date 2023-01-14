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14 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin soruşturmada son durum?

14 Ocak 2023, Cumartesi
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Yakalandığı Bulgaristan'dan sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Gölge'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Gölge, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısı, Gölge'yi ifadesinin ardından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Bilal Hassan'ın Bulgaristan'a kaçırılmasını organize etti

Savcılığın sevk yazısında, şüpheliler Bilal Hassan (Elhacmos) ile Ahlam Albashır'ın olay günü önceden hazırladıkları el yapımı bombayla Taksim'e gittikleri, İstiklal Caddesi'ne hareket eden Albashır'ın içinde bomba bulunan çantayı bıraktığı cadde üzerindeki bankta patlamanın meydana geldiği hatırlatıldı.

Bilal Hassan'ın diğer şüpheliyi Taksim'de bıraktıktan sonra Esenler'e dönüp eşyalarını toplayarak Edirne'ye hareket ettiği ve burada soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Güneş'e teslim edildiği kaydedilen yazıda, Güneş'in organizasyon içerisinde barınma, yataklık ve Edirne sınır hattına gönderilecek şahısların koordinesinden sorumlu olduğu belirtildi.

Yazıda, Türkiye'ye Bulgaristan üzerinden Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı'nı kullanarak giriş yapan yabancı uyruklu şahısların temin ettikleri araçlarla Hüseyin Güneş'in evinde bulunan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçırıldığı bilgisine yer verilerek, şüpheli Gölge'nin, Güneş'in üstü pozisyonda olduğu, Hassan'ın Bulgaristan'a kaçırılmasını organize ettiği aktarıldı.

Şüphelinin, Suriye'deki Khalil Manje Hussain isimli kişinin talimatları doğrultusunda, Edirne'de yabancı uyruklu kişiler vasıtasıyla gerçekleştirilen faaliyetin koordinesini sağlayarak üzerine atılı suçu işlediği bildirildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusu yapılan şüphelinin, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Süreç

Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı belirlenen şüphelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden yer tespiti yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talebinde bulunulmuştu.

Görüşmeler sonucu yakalanan zanlı, 11 Ocak'ta Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştı.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir ve olaya karıştıkları belirlenen 61 şüpheli yakalanmış, zanlıların 10'u adli makamlarca serbest bırakılmış, 22'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderilmiş, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış ve 26'sı tutuklanmıştı.

AA

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