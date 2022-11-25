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25 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

İstiklal Caddesi’ne yeni tedbirler ve yasaklar geldi

25 Kasım 2022, Cuma 17:00
İstiklal Caddesi’nde yeni tedbirler: Sergi açılamayacak, stant kurulamayacak, seyyar satış yapılamayacak, sokak müzisyenlerine izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliği, 13 Kasım’da düzenlenen saldırıda 6 kişinin can verdiği İstiklal Caddesi’nde bazı önlemler alınmasını kararlaştırdı.

Alınan karar uyarınca işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela konulmasına; stant kurulmasına; sergi açılmasına; seyyar satış yapılmasına, satış tezgâhı konulmasına; sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine; toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına; hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine izin verilmeyecek.

Haber Merkezi

 

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