İstiklal Caddesi’ne yeni tedbirler ve yasaklar geldi

İstiklal Caddesi’nde yeni tedbirler: Sergi açılamayacak, stant kurulamayacak, seyyar satış yapılamayacak, sokak müzisyenlerine izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliği, 13 Kasım’da düzenlenen saldırıda 6 kişinin can verdiği İstiklal Caddesi’nde bazı önlemler alınmasını kararlaştırdı. Alınan karar uyarınca işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela konulmasına; stant kurulmasına; sergi açılmasına; seyyar satış yapılmasına, satış tezgâhı konulmasına; sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine; toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına; hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine izin verilmeyecek. Haber Merkezi

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