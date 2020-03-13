İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılı

İstanbul Medipol Üniversitesinde, İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü faaliyetleri kapsamında, “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı’nın Kabulü” başlıklı panel düzenlendi.

Âkif denince akla hürriyet gelir

Âkif hep gönüllerde

Selma Argon: Dedem her şiirini yaşayarak yazdı

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli, üniversitenin Güney Kampus Konferans Salonu’nda gerçekleşen panelde, Türk halkının Mehmet Âkif Ersoy’u unutmadığını söyledi. İpşirli, Millî Mücadele’nin manevî öncülerinden olan Mehmet Âkif Ersoy’un, sadece şiirleriyle değil, camilerde verdiği vaazlar ve yayınladığı dergilerle de bu mücadeleye önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Âkif, kabri başında anıldı

İstiklâl Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy, marşın kabulünün 99. yıl dönümü faaliyetleri kapsamında, mezarı başında düzenlenen etkinlikle anıldı. Ersoy’un, Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında yapılan anma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Okunan Kur’ân-ı Kerîm ve duâdan sonra Ersoy’un mezarına çiçekler bırakıldı. İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921’de TBMM tarafından kabul edilmişti.