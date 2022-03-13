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13 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

'İstiklâl Şairi'ne Kur’ân

13 Mart 2022, Pazar
İstiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy kabri başında dua ve Kur’an’la anıldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hatırası burada yad ediliyor

İstiklal Marşı’nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Âkif Ersoy, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 101. yılında Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında anıldı.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu ve 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün’ün yanı sıra polisler, askerî personel ve vatandaşlar katıldı. İstiklâl Marşı’nın söylenmesinin ardından, Kur’ân-ı Kerîm okundu. 

Bosna Hersek’te faaliyet    

Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’da, “Milletin sesi Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı” paneli düzenlendi. Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde (IUS), Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenen programa, Türkiye’nin Bosna Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Bosnalı akademisyenler ve Bosna’nın farklı şehirlerinden Türkoloji öğrencileri katıldı. Katılımcılar arasında yer alan Şarkiyat Enstitüsü’nden Dr. Amina Siljak Jesenkovic, “Mehmet Âkif Ersoy’un eserlerinde kaydettiği toplumsal sorunlar, İslâm dünyasının ve Müslümanların genel sorunlarını göstermektedir.” ifadesini kullandı.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDEKİ TÖRENE VALİ YERLİKAYA KATILDI

Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu ve 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün'ün yanı sıra polisler, askerî personel ve vatandaşlar katıldı.

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Okumak için tıklayınız:

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AA

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