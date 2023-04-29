İstişare ile yöneteceğiz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak Çaycuma’da konuştu.

Babacan, “14 Mayıs günü, iki pusulayı önümüze alacağız, kabine gireceğiz, perdeyi çekeceğiz, vicdanımızla baş başayız. Birinci pusulada ortak cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun isminin altına ‘evet’ mührünü basalım. Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu, ortak yönetim modeliyle, altı genel başkan olarak yazılı olarak da bildirdiğimiz gibi, istişareyi kurumsal mekanizma haline getirerek ülkenin cumhurbaşkanı olacak. Biz bunu yazılı belgeye döktük. 84 maddelik anayasa, 2 bin 300 maddelik ortak politika metnimizi, 12 maddelik ortak yönetim modelimizi hazırladık. Bunların hepsinin özü istişare. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘evet’ diyeceğiz ama altı genel başkan hep beraber istişareyle yöneteceğiz. Başarının anahtarı orada” dedi. Zonguldak - Anka

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