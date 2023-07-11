İsveç’te de U dönüşü kararı

Türkiye, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta başlayacak NATO Zirvesi’ne saatler kala İsveç’in ittifaka katılmasına yeşil ışık yaktı.

Türkiye, İsveç ve NATO’nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye’nin, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç’in de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye, İsveç ve NATO’nun Vilnius’taki üçlü görüşmesinin ardından Türkiye’nin, İsveç’in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk etme kararına ilişkin, “İsveç için güzel bir gün. (Türkiye ile) İşbirliği formatı olan, yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracağız” değerlendirmesinde bulundu. BBC Türkçe’nin haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in katılım protokolünü TBMM’ye en kısa sürede iletme ve TBMM ile onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Haber Merkezi

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