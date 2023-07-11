İsveç vizesi, F16’ların önünü açtı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü TBMM’ye iletme taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceğini açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler telefonda görüşürken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “F-16’ların satışı konusunda bir süredir Türkiye’yi desteklediğimizi kamuoyuna açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz” dedi. Yalova - Recep Bozdağ

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