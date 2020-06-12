İtirafları sonunu getirdi

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ayvalı, Çarşamba akşamı katıldığı programda, “FETÖ ile AK Parti bürokraside geçmişte kol kola girdiyse, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı” demişti. Ayvalı “Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık” ifadelerini kullanmıştı.

Partinin internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre, Ayvalı 2018 Genel Seçimleri’nde İzmir 1. Bölge 6. Sıradan Milletvekili Adayı oldu ve Eylül 2018’den bu yana Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.